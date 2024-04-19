ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بفستان قصير.. والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها.

ونشرت ميرنا، الصورة التي ظهرت فيها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة بزيادة" ، "تحفة" ، "أحلى فنانة" ، "يا جماله"

، "إيه الحلاوة دي".

وخاضت ميرنا نور الدين دراما رمضان 2024 بمسلسل "الحشاشين" الذي تدور أحداثه في القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.