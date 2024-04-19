نقابة المهن التمثيلية تنعى صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، النجم الكبير صلاح السعدني الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل.

وجاء في بيان النقابة "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن خبر الوفاة عبر انستجرام.

ومن المقرر أن تشيع جنازة النجم الكبير صلاح السعدني عصر اليوم.

صلاح السعدني من نجوم الفن، حقق نجاحا كبيرا طوال مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر أعماله: مسلسل ليالي الحلمية، مسلسل أرابيسك، فيلم زمن حاتم زهران.