منى زكي عن صلاح السعدني: فقدت أستاذا كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت النجمة منى زكي، عن حزنها لرحيل النجم الكبير صلاح السعدني، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل.

ونشرت منى صورة الفنان الراحل، عبر انستجرام وعلقت "البقاء لله.. فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن واكتر خلقا من أساتذتنا.. ومن اكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها.. الأستاذ الكبير صلاح السعدني.. خالص عزائي لأحمد وللأسرة الكريمة".

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن خبر الوفاة عبر انستجرام.

ومن المقرر أن تشيع جنازة النجم الكبير صلاح السعدني عصر اليوم.

صلاح السعدني من نجوم الفن، حقق نجاحا كبيرا طوال مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر أعماله: مسلسل ليالي الحلمية، مسلسل أرابيسك، فيلم زمن حاتم زهران.