رحيل صلاح السعدني عن 81 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحل الفنان المصري القدير صلاح السعدني عن عالمنا عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.

ووُلد السعدني في عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية من محافظة المنوفية، ودخل عالم التمثيل من خلال المسرح رغم حصوله على بكالوريوس في الزراعة هو وزميل الدراسة الفنان الكبير عادل إمام.

ولمع نجم الفنان الراحل في التلفزيون تحديداً، لا سيما في مسلسلات: “ليالي الحلمية” الذي حلّ فيه بديلاً للفنان سعيد صالح، “أرابيسك”، “حلم الجنوبي”، وكان آخرها مسلسل “القاصرات” الذي عُرض في عام 2013، خاتماً به أكثر من 200 مسلسل في أرشيفه.

أما أول عمل فني قدّمه السعدني عبر الشاشة الصغيرة فكان مسلسل “الرحيل” عام 1960، ثم غاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 من خلال مسلسل “الضحية”، وفي سبعينيات القرن العشرين ازداد نشاطه السينمائي حيث شارك في أفلام عدة، منها: “الأرض”، “الرصاصة لا تزال في جيبي”، و”مدرّستي الحسناء”.