"احتفال شُكك".. اعرف قصة عزومة صلاح السعدني لصديق عمره الراحل نور الشريف

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم الجمعة الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٤، الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز ٨١ عاما، وسط حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني.

ابتعد صلاح السعدني عن عالم التمثيل في صمت قبل 10 أعوام تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الـ70، وكان أخر اعماله مسلسل "القاصرات" عام 2013، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

تميز صلاح السعدني في الأعمال الدرامية ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها: أرابيسك، وحلم الجنوبي، وليالي الحلمية، ورجل في زمن العولمة.

"احتفال شكك" من صلاح السعدني لصديق عمره الراحل نور الشريف

في لقاء تليفزيوني نادر اجتمع الصديقان، وحكى نور الشريف موقفا أكد خلاله على صفاء قلب السعدني، وكيف كان يخلو من كل مشاعر الغيرة والأنانية والغرور وعدم الرضا، لافتا إلى أنه نادرا ما تجد إنسانا يشعر بالرضا، ويمتلك قوة داخلية تجعله يتمنى الخير لكل من حوله حتى لو كان منافسا له، هكذا هو السعدني عملة نادرة، وهكذا تمنى نور أن تكون العلاقة بين الأجيال الجديدة.

وقال نور إنه في بداية حياته كان يؤدي أدوارا صغيرة، في مرتبة أقل من تلك التي كان يؤديها السعدني قائلا: "وأنا طالب في سنة أولى بالمعهد، اشتغلت ورا صلاح السعدني في سهرة الامتحان، مسلسل لا تطفئ الشمس، قلت فيه جملة واحدة وغلطت وأنا بقولها".

وتابع حديثه عن السعدني، "بالصدفة المخرج حسن الإمام اختارني للمشاركة في أحد أفلامه، وكان وقتها في عُرف الجميع أن السينما أهم من التليفزيون، بقيت أكثر شهرة رغم أن صلاح كان سابقني، وعمل أدوار هزت الوطن العربي، لكن عمره ما غار مني، ولما اتعرض فيلم السراب، يوم ولحظة أتمنى أنها تتكرر مع زملاء الأجيال الجديدة، هذه اللحظة كانت ميلاد للعلاقة الأبدية بيني وبين صلاح، كنا ساكنين في شقق مفروشة مقابلة لبعض، ووجدته يقول لي إنه عازمني على الطعام احتفالا بنجاحي، (عازمك بس مش معايا فلوس هناكل شكك)، واحتفل بيا احتفال لم أنسه مدى حياتي".

صلاح السعدني التقى الفنان نور الشريف في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها "الزمار، زمن حاتم زهران، وصراع الأحفاد.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني فى بيان رسمي، جاء فيه: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدني.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة".

