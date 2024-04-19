شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق عن رحيل صلاح السعدني : الفن المصري والعربي فقد قامة كبيرة لا تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، الراحل صلاح السعدني، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "كان لديهم سوبر مان وسبايدر مان وسلاحف النينجا ونحن لدينا حسن النعماني فتى أحلام جيلنا صنايعي أرابيسك بطل من أبطال نصر أكتوبر إنسان يخطئ ويصيب، لا يتنازل عن هوية بلده قوي وعفي لا يقدر عليه أحد حنون وقلبه أبيض يدافع عن الحق لا يشتريه أحد بمال ابن بلد جدع يحمي نساء الحارة وشيوخها يعطف على اليتامى رحمه الله على صلاح السعدني.. فقد الفن المصري والعربي قامة كبيرة لا تتكرر".

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية كشف عن موعد تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".