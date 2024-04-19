شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمل مثلث الأصدقاء.. صلاح السعدنى يلحق بصديقيه فاروق الفيشاوي ومحمد وفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض عام 2002، منذ 22 عامًا مسلسل الأصدقاء من كلاسيكيات الدراما المصرية وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بسبب العديد من العناصر المهمة منها البطولة الجماعية للثلاثى النجوم صلاح السعدنى وفاروق الفيشاوى ومحمد وفيق.

وقدم المسلسل واحدة من أجمل علاقات الأصدقاء، وغنى خضر العطار فى تتر البداية "ياصديق عمرى وصاحب ذكرياتى أنت كنز أيامى وتحويشة حياتى" ليضرب الجميع المثل بعلاقة الأصدقاء بين الثلاثى فى المسلسل صلاح السعدنى وفاروق الفيشاوى ومحمد وفيق وتصبح صداقة في الدراما والحقيقة وقدموا سيمفونية رائعة فى التمثيل وعلاقة الأصدقاء وكيف يصبحون سند لبعض و يحاربون حتى يأتون بحق صديقهم، وكان فى المسلسل فى الحلقات الأخيرة يغتال صديقهم صلاح السعدنى لانه عالم و باحث و يحارب صدقيه فاروق الفيشاوى ومحمد وفيق أن يأتوا بحقه حتى بعد رحيله.

وكانت علاقة الثلاثى فى الحقيقة والواقع مثل التمثيل وفقد مثلث الصداقة ضلعه الاول محمد وفيق فى 2015 ثم يفقد الضلع الثانى فاروق الفيشاوى فى 2019 و يلحق بهم صديقهم صلاح السعدنى فى 2024 ليتركون خلفهم مثل قوى للصداقة فى الحقيقة و بمسلسل "الأصدقاء".

وشارك فى مسلسل الأصدقاء كل من هالة فاخر، صفية العمري، نرمين الفقي، سوسن بدر، وهالة فاخر وجميل راتب، وسيد عبد الكريم وحمدى غيث وسيد عزمى ولطفى لبيب إخراج إسماعيل عبدالحافظ و تأليف كرم النجار وأشعار سيد حجاب.