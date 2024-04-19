شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعي الفنان الكبير صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط على نعي الفنان الكبير صلاح السعدني خلال بيان أكدوا فيه أن مصر والعالم العربي فقدا واحدًا من أبرز أبنائه الذين قدموا عطاءً فنيًا وإنسانيًا لايمكن أن ينسي، سيظل الفنان الكبير صلاح السعدني علامة بارزة في تاريخ الفن والإنسانية.

وأضافوا: "رحم الله عمدة السينما والفن المصري الفنان الكبير صلاح السعدني بقدر ما أعطي لفنه ووطنه، برحيله فقدنا نجمًا كبيرا وإنسانا نبيلا وفنانا راقيا لا يعوض".



صلاح السعدني

كما حرصوا على نشر صورة من تكريم مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط للفنان الراحل في الدورة الثامنة والعشرين 2012 برئاسة الناقد السينمائي د. وليد سيف ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي.