بالصور- انهيار أحمد السعدني وحضور رئيس النادي الأهلي ونجل الزعيم.. لقطات جنازة صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حالة من الحزن انتابت الوسط الفني والثقافي عقب رحيل الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

وأقيمت مراسم الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ووداعه لمثواه الأخير ومواساة عائلته.

وشهدت الجنازة انهيار الفنان أحمد السعدني نجل الراحل فور وصوله ولم يتمالك دموعه حزنًا على فراق والده وسط مواساة العديد من الأهل والأصدقاء، وجاء بين الحضور الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، السيناريست إنجي علي، الفنانة هنادي مهنا، الفنان أحمد حلمي، الفنانة منى زكي، الفنانة غادة عادل، الفنان هاني رمزي، الفنان علي ربيع، الفنان أوس أوس، الفنان محمد عبد الرحمن، المخرج رامي إمام، الفنانة ريهام عبد الغفور،

وانهارت الفنانة وفاء عامر وهي تقوم بقراءة الفاتحة والدعاء له وسط عدد من الفنانين منهم الفنان أشرف زكي.

وحضر نجل الزعيم عادل إمام وهما محمد إمام الذي حرص على تقديم واجب العزاء ومواساة نجل السعدني في مصابه.

وحرص الفنان أحمد السقا على حضور الجنازة وشارك في حمل الجثمان وأدخله القبر برفقة أحمد السعدني.

كما حضر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحرص على التواجد في مراسم الجنازة وتقديم واجب العزاء.

جدير بالذكر أن خبر الوفاة أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه على انستجرام.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

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