إلهام شاهين مكرّمة في افتتاح “هوليوود للفيلم العربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرم مهرجان “هوليوود للفيلم العربي” الفنانة إلهام شاهين وذلك خلال الدورة الثالثة التي تقام فعالياتها في الفترة من 17 إلى 21 نيسان (إبريل) الجاري والذي أقيم حفل افتتاحها بسينما “لوك” بجليندال في كاليفورنيا.

وشهد المهرجان تكريم الفنانة إلهام شاهين بجائزة عزيزة أمير الرائدة المصرية بمجال السينما، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”،مجموعة صور من حفل تكريمها عبرت من خلالها عن سعادتها بالتكريم قائلة: “سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربيه بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى.. شكراً للقائمين على المهرجان.. وشكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية.. سعدت جداً بلقائكم ومشاعركم الجميلة.. هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس.. فن السينما يجمعنا”.

يشار إلى أن مهرجان “هوليوود للفيلم العربي”، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف إيجاد مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وصنع منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

كانت الدورة الثانية لمهرجان “هوليوود للفيلم العربي”، قد حملت اسم المخرج الكبير محمد خان، وكُرم خلالها المخرج الكبير خيري بشارة بمنحه جائزة “إنجاز العمر لعام 2023″، والفنانة ليلى علوي، بجائزة “عزيزة أمير”.