فلسطين ضيف شرف.. انطلاق مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون بالعراق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية للدورة الـ11، مساء الجمعة، مع الاحتفاء بالثقافة الفلسطينية كضيف شرف.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، بينما تشهد الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت الوكالة: “انطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية اليوم (الجمعة) على أرض مدينة بابل الأثرية في نسخته الـ11، بمشاركة عراقية وعربية وعالمية واسعة”.

وأضافت أن “المهرجان تضمن عزف السلام الجمهوري العراقي والفلسطيني، وتضمن أيضا فعاليات وجلسات شعرية ومعرض للكتاب وفنون تشكيلية”.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المهرجان علي الشلاه، إن “افتتاح مهرجان هذا العام يقام بحضور كبير ونوعي، من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والهند وتركيا، مرورا بأشقائنا العرب من مصر وسوريا ولبنان، وفلسطين بلد الاحتفاء الذي اخترنا أن تكون الثقافة الفلسطينية في دورة هذا العام ضيف شرف”، وفق المصدر نفسه.

وأدان الشلاه، “منع سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) ضيفتنا الشاعرة الفلسطينية نداء يونس، من العبور والقدوم إلى العراق”.

ونداء يونس، صدر لها 5 دواوين شعرية، ومجموعة مختارات في إصدار خاص تحت عنوان “كتابة الصمت”، ومجموعة مختارات بعنوان “تأويل الخطأ”، و”العطارون من نيسابور” باللغة الفرنسية.

يشار إلى أن المهرجان الدولي الذي انطلق في نسخته الأولى في عام 2011، وتستمر دورته الحالية حتى 26 أبريل/ نيسان الجاري، في مدينة بابل، التي تقع جنوب العاصمة بغداد، وتعتبر مدينة تاريخية.