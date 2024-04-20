وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر 81 عامًا… هذا هو المرض الخطير الذي عانى منه!

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2024 06:52 مساءً - غيب الموت الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، على ما أعلن نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي على حسابه على موقع “إنستجرام“.

وفاة الفنان صلاح السعدني

وأقيمت جنازة الممثل المصري، عصر أمس الجمعة الموافق 19/4، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة.

حرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ما المرض الذي أودى بحياة الفنان صلاح السعدني؟

سبب وفاة الفنان صلاح السعدني، يرجع إلى أمراض الشيخوخة أبرزها الزهايمر، التي تسببت في إصابته بمضاعفات صحية بدنية، والتي على أثرها توفى.

وأضاف المصدر، أن حالة الفنان صلاح السعدني، كانت متدهورة منذ فترة زمنية تفوق العامين، حتى وافته المنية اليوم.

مشوار صلاح السعدني

ومنذ مسلسل “القاصرات” في عام 2013، مع داليا البحيرى وياسر جلال غاب الفنان المصري عن الأضواء والإعلام.

بدأ السعدني مشواره الفني بمسرح جامعة القاهرة، حيث كان يدرس في كلية الزراعة مع صديقه عادل إمام، وانطلق كلٌّ منهما في مسيرة مليئة بالأعمال الناجحة على مدار ما يقرب من 60 عاماً.

احترف السعدني التمثيل في منتصف الستينيات، حين شارك بدور صغير بمسرحية “لوكاندة الفردوس” التي لعب بطولتها عبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي، وحصل على عدد من الأدوار في المسرح والسينما والتلفزيون، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته ومساحات أكبر في الأعمال خلال فترة السبعينيات.

شارك خلال سبعينيات القرن العشرين في عدد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية ومنها “الأرض”، “أغنية على الممر”، “الرصاصة لا تزال في جيبي”، “العمر لحظة”، إلى جانب دوره الشهير في مسلسل “أبنائي الأعزاء شكراً” مع مكتشف موهبته عبد المنعم مدبولي.

ووصل السعدني إلى قمة نجاحه بعد اعتذار سعيد صالح عن لعب شخصية “العمدة سليمان غانم” في مسلسل “ليالي الحلمية”، ليذهب الدور إليه، ويصنع مع يحيى الفخراني والمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، واحداً من أنجح المسلسلات في تاريخ الدراما العربية.

واختار صلاح السعدني اعتزال التمثيل في صمت، قبل 10 أعوام، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده السبعين.

وصلاح السعدني مواليد 23 أكترو عام 1943 حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

الخليج 365

الخليج 365

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