في عيد ميلاد رامز جلال .. كيف تسبب في حرق فستان زفاف منى زكي؟

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2024 06:52 مساءً - يحتفل الفنان رامز جلال، الذى اشتهر ببرامج المقالب التي تذاع يوميا في رمضان 2024 منذ سنوات اليوم السبت 20 أبريل بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973.

تميز الفنان رامز جلال فى برامج المقالب ، وقد قدمها على الشاشة لمدة وصلت الى 14 عامًا، حيث أصبح طقس من طقوس شهر رمضان .

مقالب رامز جلال

رامز جلال معروف وسط أصدقائه من قبل أحترافه تقديم برامج المقالب ، بهذا الأمر ، وقد صرحت الفنانة مني زكي فى أحدي الحوارات التليفزيونية انه تسبب فى أحتراق جزء من فستان زفافها بعد ان قام باشعال العاب نارية “ صواريخ ” فى فرحها على الفنان أحمد حلمي ليقع جزء منه على فستان الزفاف ويتسبب فى حرقه جزء منه.

بدايات رامز جلال

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج من المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

أول عمل قام به رامز جلال، خلال دراسته بالمعهد كان مسرحية «جوز ولوز» للفنانين: (أحمد بدير وعايدة رياض وسعاد نصر وحسن حسني)، وبعدها مسرحية «فيما يبدو سرقوا عبده» للفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله.

أول أعمال رامز جلال

وبعد تخرجه، وتحديدا في عام 1996، كانت النقلة الفنية للفنان رامز جلال، حيث شارك في مسلسل «حياة الجوهري» مع الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي ومن إخراج وائل عبد الله، وبدأ من خلاله يلمع ويكون قاعدة جماهيرية.

وكان فيلم «55 إسعاف» للمخرج مجدي الهواري، هو الإنطلاقة السينمائية للفنان رامز جلال عام 2001، وبعده بعامين لفت الأنظار إليه من خلال فيلم «ميدو مشاكل» للفنان أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب.

رامز جاب من الآخر

وعرض برنامج رامز جاب من الآخر يوميا خلال موسم رمضان 2024، في تمام الساعة السادسة مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وأستضاف رامز هذا الموسم، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »