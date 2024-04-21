ميرنا نور الدين جريئة وعائشة بن أحمد مع كلبها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، نشرتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، أظهرت جمالها.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت الأنظار من خلالها.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر بجانبها في الصورة كلبها.

بوسي

المطربة بوسي، نشرت صورة لها خلال حضورها حفل زفاف ابن شقيقة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا روح قلبي يا أحلى خالة عريس في الدنيا كلها غادة عبد الرازق".

درة

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها بالصحراء بالمملكة العربية السعودية.

مريم الخشت

استعرضت الفنانة مريم الخشت، فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى الفساتين".

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحرية".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، استعرضت فيها رشاقتها.

عمرو سعد

كشف الفنان عمرو سعد، عن أحدث ظهور له مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.