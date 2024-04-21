ميرنا وليد - بيروت - حققت بيرت واكد شهرة كبيرة بطرافتها وعفويتها التي لمسها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، الى ان أصبح لديها ملايين المتابعين عبر حسابها الخاص.

موقع "الفن" أجرى مقابلة شيّقة مع بيرت واكد تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع، نذكر منها مسلسل "ع أمل" وبطلته الممثلة ماغي بو غصن..فما هي الرسالة التي وجهتها؟، الى جانب الحديث عن الفنان "الكراش" بالنسبة اليها، ماذا قالت ايضا عن ردّة فعل الفنانة نانسي عجرم مؤخرا؟ واليكم ما قالته عن الفنانة هيفا وهبي وأغنية "وصلتلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - بيرت واكد : " ماغي بو غصن قديرة وجديرة " وردّة فعل مفاجئة تجاه نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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