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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني سعد رمضان صورتين له عبر حسابه، ظهر فيها أنيقاً كالعادة مرتدياً قميصاً أسوداً بالقماش المخملي، الصورة الأولى بالألوان والصورة الثانية بالأبيض والأسود، وعلق كاتباً : "بدي غير ال profile pic شو اختار بالالوان ولا ابيض واسود؟ "، وتفاعل المتابعون مع الصورة بطريقة إيجابية معبرين عن وسامة سعد وأناقته .
وكان موقع "الفن" قد التقى بالفنان سعد رمضان في الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2024، في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتوران زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بمناسبة عيد الفصح، وأجرينا مع سعد مقابلة تحدثنا فيها عن المناسبة، مقاطعه مع أولاد شقيقته وتعلقه بهم، حياته الخاصة، غنائه مع الفنان وائل كفوري، هل هناك فنانون لا يحبون أن يغني معهم أحد؟ وغيرها من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد رمضان يستشير متابعيه بهذا الموضوع .. في أحدث جلسة تصوير له - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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