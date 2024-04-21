"وشم يغطي جسده".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل في أخر ظهور له، إذ ظهر من جديد والوشم يملأ جسده.

ونشر الفيشاوي صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أحلام سعيدة".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، ما بين محبين ومنتقدين، وجاءت كالتالي: "الغالي ابن الغالي، ربي يحفظك، ليه عامل في نفسك كده".

من جانب آخر، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل عنوان "بنقدر ظروفك"، والفيلم "يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

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