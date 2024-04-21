آخر تطورات الحالة الصحيّة لكيت ميدلتون بعد تشخيص إصابتها بالسرطان

تصدّرت كيت ميدلتون عناوين الأخبار مؤخرًا بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، منهية بذلك شهورًا من التكهنات بعد اختفائها عن أعين الجمهور والفشل الذريع في تصوير عيد الأم الذي أضاف المزيد من الغموض والمكائد إلى حالتها.

ومع ذلك، يبدو أن الأمور تسير بسلاسة مع تشخيص إصابتها بالسرطان، حيث ذكرت مصادر في صحيفة “نيويورك بوست” أن تعافي ميدلتون “يسير على ما يرام”.

وكانت أميرة ويلز قد أنهت شهورًا من التكهنات بعد أن أعلنت في بيان بالفيديو أنها ستخضع “للعلاج الكيميائي الوقائي” لشكل غير معروف من السرطان تمّ اكتشافه بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في كانون الاول/ديسمبر الفائت.

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من جهته، ظلّ أمير ويلز بعيدًا عن الاضواء منذ ذلك الحين. لكنه عاد للظهور العلني في الأيام الماضية بعد مزاولة مهامه الرسمية.