تعرف على موعد حفل آمال ماهر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة :

طرحت شركة "بنش مارك"، أول ملصق دعائي، لحفل المطربة آمال ماهر، المقرر إقامته في ملعب الجوهرة، في جدة.

الشركة، كشفت عن إقامة الحفل، يوم 5 مايو المقبل، على أن تطرح التذاكر غدا الاثنين الموافق 22 أبريل.

وتقدم المطربة آمال ماهر، أغانيها في الحفل بمشاركة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

المطربة آمال ماهر، تصدرت اليوم الأحد قوائم تريند موقع "إكس"، بعد تقديمها الحفل الذي أقيم على مسرح ماركيه، في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مساء الجمعة الماضي.

آمال، احتلت المركز الأول، في قوائم تريند موقع "إكس"، بعد نشرها مقاطع فيديو من الحفل، ووصفته بـ "كانت ليلة ماتتنسيش"، و"كانت ليلة من ألف ليلة وليلة".

وقدمت آمال، في الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، بقيادة المايسترو تامر فيظي، مجموعة من أبرز الأغاني، التي غنتها "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية"، و"أنا كويسة"، بالإضافة إلى أغنية "العيون السود" للمطربة الراحلة وردة.

الجهة المنظمة، كشفت عن نفاد تذاكر الحفل، قبل ساعات من إقامته، وتراوحت أسعارها بين 900، و1200، و1450، و1850، و2500 جنيه.