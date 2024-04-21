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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت تيا ديب متابعيها بأخر إطلالة لها من خلال صورة ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة عبر حسابها الخاص، حيث كانت ترتدي توب باللون الرمادي من الصوف مع سترة شيك باللون الأسود و في قدمها حذاء علي من الجلد الأسود، وانتعلت حذاءً ضخماً ولامعاً من الجلد الأسود، وحملت تيا حقيبة يد باللون الأسود المزينة برسومات الغرافيتي، من دار أزياء Saint Laurent، يصل سعرها إلى 2,494 يورو.
وكانت عايدت تيا ديب والدتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا عندما كانت طفلة صغيرة، مع والدتها نوال، على أنغام أغنية "يا تيا"، التي كانت أطلقتها نوال عندما أنجبت تيا، التي علقت على الفيديو: "عيد أم سعيد لأكثر شخص مفضل لدي، أحبكِ حتى القمر ذهاباً وإياباً".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إليكم سعر حقيبة يد تيا ديب الخيالي من Saint Laurent.. أناقتها و انوثتها ستبهركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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