شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد السقا يتصدر البوستر الرسمى لفيلم السرب قبل عرضه 1 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم السرب وذلك قبل إطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل، وتصدر البوستر بطل الفيلم النجم أحمد السقا مرتديا الملابس الحربية.



البوستر الرسمى لفيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

قال مؤلف فيلم السرب عمر عبد الحليم، إن حادث استشهاد الـ21 مصريا في ليبيا في 2015، كان السبب في كتابة هذا الفيلم، وأنه لم يكن أن تمر هذه الفكرة عن عقول المبدعين والحمد لله أن الفكرىة لاقت القبول، والفكرة لا تحكى للرد المصرى فقط، ولكنها تحكى فترة في حياة ليبيا، واستغرق دراسات كبيرة جدا، وكل الكتب التي تحدثت عن فكرة التطرف، وحتى الكتب التي تصدرها قادة الفكر المتطرف.