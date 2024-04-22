شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب يكشف تفاصيل أول لقاء مع الفنانة ميرفت أمين بمسلسل مليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته البالغه لمشاركته للفنانة القديرة ميرفت أمين في مسلسل "ميلحة"، قائلاً: وقوفي أمام أو خلف الفنانة القديرة ميرفت أمين يعتبر من أفضل الأمور التي حدثت لي في حياتي المهنية، وأن ألتقى هذه السيدة العظيمة".

وتابع خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " مكنتش مصدق أنها هتوافق لكنها وافقت بمجرد علمه بقضية العمل، حيث غلبها حسها الإنساني والوطني قبل المهني لأنها مش محتاجة تعمل حاجة تاني لأن ما فيش منها اتنين".

وعن كواليس أول لقاء قال:" أول مرة قابلتها كان في مكتب عمرو عرفة مخرج العمل وكنت مخضوض وهي سيدة في منتهى الرقي والجمال ومحترفة جداً وبتذاكر بشدة"، لافتاً إلى أنها قامت بدور والدة "الضابط" باحترافيه شديدة.



وعن تحقيقه أول دور بطولة علق قائلاً: "أنا بحلم خطوة بخطوة وكان بداية الحلم أقوم بهذه النوعية من الأدوار وأن تكون ذات قيمة ويتحدث عن قيمة كبيرة مثل القضية الفلسطينية هذا في حد ذاته قيمة عظيمة في مشواري المهني لكن فكرة "البطولة " المهم ماذا أقدم ؟ وأكون بقدم حاجة كويسة ويكون الجمهور راضي عني هذه أهم مكسب وأكثر الأشياء التي تشغلني".

ورداً على سؤال هل سيكون للبطولة حسابات بعد هذا الدور وحصولك على البطولة المطلقة ؟ قال: "هل الأفضل لي أن أكون رقم "1" في مسلسل أو فيلم ضعيف أو أكون رقم "2" في بطولة مشتركة أو جماعية في عمل مهم، وكبير أكيد هختار وأنحاز لعمل مهم وكبير يضيف لي في مسيرتي المهنية ".

أتم: استمتاعى أن يكون ما أقدمه قيمة فنية أمثل حلو في الدور مش ترتيب الدور زى "تحت الوصاية" لو مكنتش عملته كنت هخسر كتير".