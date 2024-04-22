بالصور- إليكم سعر حقيبة يد بلقيس الخيالي من إطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اليمنية بلقيس الجمهور بإطلالتها الأخيرة، وظهرت مرتدية فستاناً بقصته المتوسطة، مع سترة كبيرة من الجلد الأسود ، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت بلقيس في يدها حقيبة باللون الأبيض، من دار أزياء Prada، يصل سعرها إلى 5,800 يورو.

وكانت نشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إلى جانب الفنان اللبناني مروان خوري في كواليس تصوير كليب أغنيتهما المشتركة "خدي الغمرات"، حيث ظهر الإثنان في موقف مضحك أثناء التصوير، إذ لم يفتح باب السيارة، ما إضطرهما إلى إعادة المشهد، وسط أجواء من الضحك، وعلقت بلقيس بالقول: "لما ما فتح الباب وخرب المشهد".



