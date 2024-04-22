أعمال "أبي الوفاء البوزجاني" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، محاضرة بعنوانأعمال المباني في علوم الهندسة لأبي الوفاء البوزجاني، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 23 إبريل، من الساعة 4.00 إلى 6.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

يلقي المحاضرة الدكتور إبراهيم معروف، أستاذ تاريخ ونظريات الهندسة المعمارية بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية.

وتتناول المحاضرة جهود عالم الرياضيات والهندسة أبوالوفاء البوزجاني الذي برز بمؤلفاته التي اختط فيها من العلوم الهندسية ما انتفع به في أعمال البناء حتى أصبح من اوائل واضعي القواعد الهندسية لأعمال المباني بالعديد من مفرداتها وبنودها خاصة في مؤلفه "ما يحتاج إليه الصانعُ من أعمال الهندسة"، الذي يعد من الكتب النادرة في مجال الهندسة والرياضيات التطبيقية في الحضارة الإسلامية، وتلقى المحاضرة نظرة على تلك المؤلفات وكيف استطاعت أن تقدم حلولا لبعض المعضلات التنفيذية لا زلنا نحتاج لبعضها في عصرنا الحالي، كما تربط المحاضرة بين افكار البوزجانى والتقاليد البنائية والنماذج المبنية في زمنه وما تبعه من عصور.

يذكر ان محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر ب2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

وتعتمد مكتبة الاسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية و النظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والاكاديمي ومنارة لاثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر و أعرق مكتبات العالم القديم حيثاستمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم و المعارف في العصور القديمة و منها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان. وحتى الان وبعد اعادة احيائها اصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية