احتفالية عيد تحرير سيناء بأوبرا الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبمناسبة اعياد تحرير سيناء، تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لطلاب مركز تنمية مواهب اوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في السابعه مساء الثلاثاء 23 ابريل على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

أعمال عربية وغربية لمواهب أوبرا الاسكندرية بسيد درويش

يشارك فى الاحتفالية الدارسون بعدة فصول هى أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى والذى يقدم مختارات من المؤلفات الحماسية العربية والعالمية منها مصر هى أمى وبلادى بلادى الى جانب اعمال لكل من بيلا بارتوك ، كارل ستاميتز وبنيامين بريتن

وباشراف وتدريب الدكتورة هدى حسنى تعزف جاسمين محمد عبد الرحمن من طلاب فصل الكلارنيت احد اعمال رزانوف كما تلعب على الساكسفون يوستينا عادل ويصاحبها على الجيتار ريم ايهاب وأداء حركى كارما إيهاب عدة مؤلفات عالمية منها سواى ، حلق بي الي القمر واوراق الخريف .

احتفالية لمواهب الاوركسترا والكلارنيت والساكسفون والبيانو باوبرا الاسكندرية

اما برنامج فصل البيانو تدريب وقيادة أدهم أحمد يشمل سوناتا مجرية لريتشارد كلايدرمان، قصة حب لـ فرانسيس لي ، السوناتا الاولى لـ بيتهوفن ، السوناتا التانية والثالثة لـ كليمنتي ،أغنية فرنسية قديمة - بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى ، زواج الحب لـ بول دي سنيفل ، يتدفق النهر فيك لـ ييروما ، بولونيز لـ باخ ، الفالس الثانى - فالس الجرو الصغير - فانتازيا لـ شوبان بالاضافة الى المؤلفات العربية خللى بالك من عقلك - قضية عم أحمد لـ عمر خيرت الى جانب العديد من الأعمال الوطنية الحماسية .. اداء ملك الحاج، ملك إيهاب، نيللى حسن ، كنده هشام، ميرال مروان، ليديا مدحت، جنة وائل، مريم عقل، راما سامح، سلمى حسن ودينا ياسر .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا