أحمد السعدني يكسر صمته في أول تعليق بعد وفاة والده صلاح السعدني

في أول تعليق له، شكر الممثل المصري، أحمد السعدني، كل من قدّم واجب العزاء بوفاة والده الممثل القدير صلاح السعدني، الذي توفي يوم الجمعة الفائت، عن عمر ناهز ٨١ عامًا.

وقال “السعدني” في منشور عبر منصّة “إكس”: “شكر واجب لكل من قدّم واجب العزاء سواء بالحضور او الاتصال او الرسائل. واعتذر بشدّة عدم قدرتي علي الرد واسأل الله لأبي الرحمة وكلّي ثقة في المولي عزّ وجّل ان يتغمدّه برحمته لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس والحق والخير والجمال اكثر من حبّه لفنه وعائلته. إنا لله وإنا إليه راجعون أنتم السابقون ونحن إنشاء الله بكم لاحقون، احبك يا ابي واشكرك إنك أبي”.

وقد اقيم مساء الأحد عزاء الراحل صلاح السعدني، في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: محمد منير، ناديا الجندي، أنغام، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، ميرفت أمين، زينة، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، مي عز الدين، سيد رجب، أحمد بدير، محمد ثروت، محمد رمضان، ياسمين عبدالعزيز، منة شلبي، هشام ماجد، كريم فهمي، فاء عامر، علي الحجار، هند صبري، ومايان السيد، أحمد زاهر وابنته ملك زاهر، روجينا، ماجدة زكي، يحيى الفخراني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، مصطفى شعبان، أحمد السقا، حسن الرداد وغيرهم الكثير.

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وكانت عائلة الفنان الراحل صلاح السعدني قد اتخذت قرارًا عاجلاً قضى بإقامة العزاء دون تغطيّة أو تواجد للصحافة أو الإعلام بحسب ما كشف الممثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.