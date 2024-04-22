هو أحد مشاهير الدراما العربية؛ توفي بعد صراع مع المرض وأبكى الوطن العربي بأكمله… شاهد الصور لتعرف من يكون؟

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 03:48 مساءً - بعد رحيله المفاجئ الذي أبكى الجمهور، تداولت عدد من الصفحات صورة نادرة للفنان الراحل فادي إبراهيم الذي وفاته المنية قبل شهرين بعد صراع مع المرض.

صورة نادرة من طفولة فادي إبراهيم

فادي إبراهيم ظهر في الصورة وهو طفل صغير ممسكا بوردة، وبدت عليه البراءة والوسامة في تلك المرحلة العمرية الصغيرة.

فادي إبراهيم

ويعتبر فادي إبراهيم من أهم الوجوه في الدراما اللبنانية، حيث كانت بداياته في فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تنظم مسرحيات واسكتشات، في العام 1979 انضم في فرقة ناصر مخول الفولكلورية ” وشارك معه في شانسونييه “والخير لقدام” لوليد خاطر ، ثم في مسرحية للاطفال “حكاية ستي ام فؤاد”.

رشحه الممثل إيلي صنيفر لآداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الاميركي، في مسلسل “الوحش” أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و”حكاية كل بيت”، وبعده كانت القفزة الكبيرة عبر مشاركته في دور البطولة في مسلسل وأمطرت ذات صيف عام 1982.

جاءت شهرته بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التلفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان.

عمل أيضًا كـ ماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين” كما خاض تجربة الإخراج في عملين.

وفاة فادي إبراهيم

وتوفي الفنان فادي إبراهيم في شهر فبراير من هذا العام بعد صراع مع المرض حيث تم بتر ساقة بعد مضاعفات السكر.

رحيل والدة فادي إبراهيم

وذكر حساب الـ LBC الخبر عبر حسابه على إكس من خلال تغريدة جاء فيها: “وفاة والدة الممثل فادي إبراهيم”.

وخيم الحزن على السوشيال ميديا بعد انتشار خبر رحيل الفنان اللبناني فادي إبراهيم في بداية العام 2024.

نجوم ينعون الراحل فادي إبراهيم

وكان عدد من نجوم لبنان والعالم العربي نعوا اللراحل من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا ابرزهم:

الممثلة رولا حمادة التي اعتبرته شريك نجاحها وهما مثلا معا “العاصفة تهب مرتين” و “نساء في العاصفة” أبرز وأنجح المسلسلات اللبنانية قالت عنه ” فادي ابراهيم ، بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحى ، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض . يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات ، حزني عليك وسع المدى . الرحمة لروحك”.

ناصيف زيتون كتب ” من أعمدة الشاشة اللبنانية والعربية..نفسك بالسما”.

يارا قالت في نعيها للراحل ” فادي_ابراهيم نجم من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، أعمالك رح تبقى بقلوبنا وذاكرتنا الله يرحم روحك”.

مروان خوري كتب ” ولا مرّة تلاقيت فيك الاّ وكانت البسمة على وجّك وكلّك إيجابية وحياة ! #فادي_ابراهيم خسارة كبيرة فنيّة وإنسانيّة ! الله يرحمك والعزاء لعيلتك وزملاءك وكل محبّينك”.

مكسيم خليل كتب ” فادي_إبراهيم كنت فارس من فرسان الذاكرة الجميلة ..تعازيي لعائلتك و لكل محبيك.. السلام لروحك المبتسمة دائماً..”.

قصي خولي كتب ” من آمن بي وإن مات فسيحيا. الممثل #فادي_ابراهيم في ذمة الله عزائي الشديد لكل اهله ومحبينه واصدقاؤه وعزائي لـ لبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطّر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر سنفتقدك كثيرا أسكنك الله واسع جناته.”

الخليج 365

الخليج 365

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