مصطفى أبو سريع لـ ياسمين عز: "انتي استفزيتي ناس كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان مصطفى أبو سريع، رسالة للإعلامية ياسمين عز التي حل أمس الأحد ضيفا ببرنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة قناة "Mbc مصر".

وقال أبو سريع لـ ياسمين عز خلال الحلقة: "يعني إيه فرعون صغير وكبير.. عايزة إيه مننا يا ياسمين، بتفتحي دماغ الرجالة ليه؟ سيبيهم في اللي هم فيه .. ماله الفرعون الكبير والصغير.. الكلام ده في الجنة".

وتابع مصطفى: "اللي انتي بتقوليه ده وهم.. أوعي تقولي الكلام ده، خليكي واقعية في الكلام وعيشي الواقع.. ده أنا مراتي بتعمل معايا الصوت الشتوي والصيفي وصوت العورة كمان".

وأضاف أبو سريع: "احنا عايزين نعيش يا ياسمين.. انتي استفزيتي ناس كتير، مينفعش يا حبيبتي".

وكانت ياسمين عز كشفت في وقت سابق عن مضمون برنامجها "كلام الناس" بموسمه الجديد، قائلة: "وحشتيني يا مدام، وانتي كمان يا آنسة وحشتيني، وخناقتك مع أخوكي الصغنن، لكن في الموسم ده مش هتكلم عن الستات ولا الرجالة، أن هتكلم الموسم ده عن الحوامل، وإزاى أنا أهملت وتغافلت عن الحوامل السنين دي كلها كتلة الهرمونات اللي ماشية على الأرض".

يذكر أن، مصطفى أبو سريع خاض دراما رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، محمد التاجي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.