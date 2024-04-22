بعد تعرضهم للهجوم.. كليب عمر كمال وبيكا وشاكوش يقترب من المليون الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

دخل كليب أغنية "أنا في البلد عضمة" للثلاثي المطرب عمر كمال، ومؤديا أغاني المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا.

فيديو كليب "أنا في البلد عضمة" احتل المركز الثالث في قائمة المحتوى الموسيقي الأعلى إستماعا على موقع يوتيوب، وحقق 3 مليون و945 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لمؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش.

وظهر الثلاثي "عمر وشاكوش وبيكا" في كليب الآغنية بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية بحروف أسمائهم وتعرضوا بسببها لحالة من الهجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وكان المطرب عمر كمال، قد أعلن عبر صفحته بموقع فيسبوك، عن تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح فريق نادي منتخب السويس، واتفاقه مع المسئولين في النادي على إقامة حفل جماهيري دون تقاضي أجر، دعما منه للنادي بعد صعوده إلى دوري المحترفين.