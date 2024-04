485 مليون دولار عالميًا .. يحقهها  فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire، ما يُقارب 485 مليونًا و216 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل بين 171 مليونًا و616 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و313 مليونًا و600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقًا بجميع أنحاء العالم.

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنان من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

في سياق اخر ، ينتهي الفنان المصري البريطاني الصاعد فادي السيد من تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل Gangs of London، ليواصل تقديمه لشخصية فاز التي بدأها في الجزء الثاني، والمسلسل إنتاج أمريكي بريطاني مشترك بين Sky Studios وAMC Networks وPulse Films.

استكمالاً للجزء الثاني، تدور أحداث الجزء الثالث من Gangs of London في عالم الجريمة، والصراع القائم بين العصابات والمنظمات الإجرامية بلندن، حيث تتسبب أعمال الشرطي السري السابق إليوت كارتر الذي يعمل الآن كمجرم رفيع المستوى مع دومانيس، في خلق حالة من الفوضى عندما ترتفع شحنة الكوكايين الخاصة بهما، مما يؤدي إلى مقتل المئات في جميع أنحاء المدينة.

وفي الجزء الثالث من Gangs of London، يواصل فادي السيد تقديمه لشخصية فاز مع نجوم الجزء الثاني صوب ديريسو المرشح للعديد من الجوائز الدولية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم His House، لوسيان ماساماتي المرشح لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA عن دوره في فيلم Kiri، نرجس رشيدي الفائزة بجوائز دولية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Under the Shadow، ميشيل فيرلي الشهيرة بدورها في مسلسل Game of Thrones وفيلم Nobody Has to Know، بريان فيرنيل الشهير بدوره في Dunkirk وPapillon وأورلي شوكا الشهير بدوره في Hyena وSave Me. والمسلسل من تأليف جاريث إيفانز الحائز على العديد من الجوائز الدولية عن أفلام مثل Serbuan Maut وApostle وشاركه في التأليف مات فلانيري الفائز بجوائز دولية عن فيلم Seruan Maut 2.

فادي السيد ممثل مصري بريطاني، ظهر في أول بطولة له من خلال فيلم My Brother the Devil، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائي. ليشارك بعدها في مجموعة من الأعمال الدولية البارزة، منها مسلسلات؛ Penny Dreadful، River، Baghdad Central وLittle Bird، وأفلام مثل A Private War وDaniel، ومؤخراً انتهى فادي من العمل على مسلسل الكوميديا السوداء المستوحى من الأساطير اليونانية Kaos، المنتظر عرضه قريبا على نتفلكس، ومسلسل Slow Horses على Apple TV، بطولة الفائز بالأوسكار جاري أولدمان، بالإضافة إلى المسلسل الدرامي Industry إنتاج HBO.