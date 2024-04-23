حكم قضائي بحبس نجمة تيك توك العراقية هديل خالد لهذا السبب

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس على هديل خالد، المعروفة باسم “أم اللول” على منصة “تيك توك”، بتهمة تقديم “محتوى هابط”.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، حُكم على “أم اللول” بالسجن لمدة 4 أشهر، دون تفاصيل حول إمكانية استئناف الحكم أو وضعها الحالي.

وتأتي هذه العقوبة بعد اتهامات لـ”أم اللول” بتقديم محتوى غير لائق على “تيك توك”، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها، حيث تعرضت لانتقادات بسبب ملابسها وحديثها الجريء.

وكانت “أم اللول” قد واجهت اتهامات سابقة في نوفمبر الماضي بارتكاب “الفعل الفاضح المخل بالحياء العام”، مما أدى إلى إصدار أمر قبض عليها من قبل محكمة تحقيق الكرخ في بغداد.

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