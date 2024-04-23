الأمير لويس يحتفل بعيده السادس… وصورة عفويّة له بعدسة والدته

نشرت صفحة قصر كنسينغتون البريطاني عبر إنستغرام صورة للأمير لويس إبن الأمير وليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون احتفالاً بعيد ميلاده السادس.

ويظهر الأمير لويس مبتسمًا مليئًا بالطاقة في صورة عفوية بمناسبة عيد ميلاده حيث ظهر وهو يرتدي قميصًا ذات اللونين الابيض والأزرق.

التقطت الأميرة كيت الصورة العفوية لابنها في وندسور في الأيام القليلة الماضية، فغالبًا ما تقوم أميرة ويلز بتصوير أولادها في مناسبات عيد ميلادهم. ويشير ذلك إلى انها تتعافى من العلاج الكيميائي وتشعر بصحّة جيدة بما يكفي للعودة الى الاضواء مجددًا في الفترة القادمة.

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تمّ ارفاق الصورة برسالة بسيطة من الوالدّين جاء فيها: “عيد ميلاد سادس سعيد للأمير لويس! شكرًا لكم على كل التمنيات الطيبة اليوم”.