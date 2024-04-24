"لو محدش ضحك تعمل إيه؟!".. مقدم "ستاند أب كوميدي" يكشف طريقة مميزة لـ إضحاك الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استضاف الإعلامى أسامة كمال، نماذج من مقدمي فقرات "ستاند أب كوميدي"، وهم "خيري وبولا ومروان"، في حلقة اليوم الثلاثاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، للحديث عن مستقبل هذا الفن في مصر.

وقال بولا صمويل مقدم ستاند أب كوميدي، إنه هناك نقاط معينة يجب تحضيرها قبل الحديث في أي موضوع على المسرح، مضيفًا: "مش بحضر زي موضوع الإنشا، لأنه ممكن يحصل حاجة مش عامل حسابها، وبيبقى في ارتجال أكتر، وده اللي بيجيب أكتر".

ووجه أسامة كمال سؤال لمقدمي الـ "ستاند أب كوميدي"، قائلًا: "لو قولتوا نكتة على المسرح ومحدش ضحك بتعملوا إيه؟"، ليرد أحمد خيري مقدم ستاند أب كوميدي: "الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، لو الشخص مش جايب مع الجمهور ضحك لازم يسيب المسرح لأن كده في مشكلة في الأداء عنده".

وأضاف: "لو الجمهور مش متعود على التصفيق وضحكته تقيلة، كده الـ ستاند أب كوميدي لازم يدي طاقة أكتر وهو بيقول وبيحكي المواقف الكوميدية، وممكن الـ "ستاند أب كوميدي" يشتغل على الارتجال".

وأكد: "لازم دايمًا نسيب حته للارتجال مع الجمهور لأنه ممكن تنزل من على المسرح تهزر معه، الارتجال بيجيب مع الجمهور دايما".

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