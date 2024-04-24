آمبر هيرد تبدأ عامها الجديد بـ الشامبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة العالمية آمبر هيرد جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي فى “إنستجرام” وهي تحتفل بعيد ميلادها الثامن والثلاثين وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد بنوع الشمبانيا.

وظهرت الفنانة العالمية آمبر هيرد فى الصورة وسط الكثير من زجاجات الشامبانيا وهي تحتفل بعيد ميلادها وتبتسم وتحتسي من الكأس الذي بيدها.

آمبر هيرد عبر الانستجرام

ولدت آمبر هيرد فى 22 ابريل من عام 1986، و حققت شهرة كبيرة في سن صغير إلا أن تلك الشهرة تعرضت لتخبطات عديدة وذلك على خلفية قضاياها مع جوني ديب التي تحولت في بدايتها لأحد أهم المؤثرات على مستوي العالم وضحايا العنف حسب رواياتها التي سرعان ما انهارت أمام خساراتها للقضايا على خلفية اتهامها بالكذب لتصبح بعدها كاذبة في نظر قطاع كبير من الجمهور ممن انقلب عليها حتى صمموا حملات دعائية تطالب باستبعادها من أعمال عديدة.



وجاءت خسارة آمبر هيرد لقضيتها مع جونى ديب، بعد تسريب صوتى كشف أنها تعدت علي جونى أثناء مشاجرة بينهما خلال فترة زواجهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة العالمية آمبر هيرد فيلم Aquaman and the Lost Kingdom والذي تدور أحداثه حول أرثر الذي يسعى مستعينًا بمساعدة أورم لإنقاذ أتلانتس والتصدي لـ بلاك مانتا، والذي يسعى لاستغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، وتدمير كل شيء والفيلم من إخراج جيمس وان وتأليف مورت فايسنجر بالتعاون مع بول نوريس.