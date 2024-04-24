جولة سينمائية للفيلمين الفلسطينيين مار ماما وحمزة في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفيلمان الفلسطينيان القصيران مار ماما لـمجدي العمري، وحمزة: أطارد شبحًا يطاردني لـورد كيّال، جولة عروض في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مهرجانيّ شيكاغو للفيلم الفلسطيني الذي يقام من 20 أبريل/ نيسان إلى 4 مايو/ آيار، وهيوستن للسينما الفلسطينية الذي يُقام من 17 إلى 19 مايو، وهما من توزيع MAD Solutions.

حمزة: أطارد شبحًا يطاردني هو أولى أفلام المخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال، ومن بطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس، وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفائه من المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي، ثم خاض بعدها رحلة طويلة في أكثر من 10 مهرجانات دولية منها نوتردام للفيلم العربي حيث فاز بجائزة أفضل مخرج، ومهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير بالمناصفة مع فيلم ترينو، بالإضافة إلى مهرجان تورنتو للفيلم العربي في كندا، ومالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في باريس، كما عُرض في سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة.

مواعيد عروض مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني:

● حمزة: أطارد شبحًا يطاردني: يوم الأحد 28 أبريل الساعة 1 ظهراً في مركز جين سيسكل السينمائي.

مواعيد عروض مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية:

● حمزة: أطارد شبحًا يطاردني: يوم السبت 18 مايو الساعة 3 عصرًا.

مار ماما

تأليف وإنتاج ومونتاج وإخراج مجدي العمري، إنتاج مرسم 301 وPhoenix Films، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور. وتدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان إندي كورك السينمائي وشارك في عدة مهرجانات دولية كان أحدثها مهرجان الفيلم العربي سان دييغو بأميركا، بالإضافة إلى مهرجان الأرض السينمائي بإيطاليا ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير.

مواعيد عروض مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني:

● مار ماما: يوم الأربعاء 24 أبريل الساعة 6 مساءً في مركز جين سيسكيل السينمائي.

مواعيد عروض مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية:

● مار ماما: يوم الأحد 19 مايو الساعة 3 عصرًا.