بعد أخبار إرتباطها بـ أنس بوخش.. تصريح لـ دينا الشربيني يحسم الجدل

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:48 مساءً - بعد إنتشار فيديو، ظهرت فيه الممثلة المصرية دينا الشربيني برفقة الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في العرض الأول لـ “فيلم شقو“، كثرت الأقاويل والأخبار التي تؤكد وجود علاقة عاطفية بين الإثنان، خاصة وأن دينا كانت قد صرحت سابقاً أنها دخلت في علاقة حب جديدة، كما أنهما قد ظهرا بعدة مناسبات عامة سوياً، كما أن الجمهور أكد أنه كان هناك كيمياء واضحة بينهما في الحلقة.

تصريح قديم لـ دينا الشربيني يحسم الجدل وينفي الشائعات

ولكن إستذكر الجمهور تصريح سابق لدينا نفى كل هذه الإشاعات، حديث أكدت حينها أنها بالفعل بعلاقة حب، ولكن مع شخص من خارج الوسط الفني، وأنه “رجل مصري”.

دينا وشائعات الدخول في قصة حب جديدة

دينا الشربيني طاردتها مؤخرا شائعات الدخول في قصة حب جديدة، وكالعادة رفضت الكشف عن تفاصيل.

وقالت الفنانة المصرية أنها بالفعل تعيش قصة حب، وتمنت أن تتوج بالزواج وتابعت: “أتمنى لما أتجوز وأخلف سيكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي”.

وبعد تكهنات عديدة حول هوية الحبيب الجديد لدينا الشربيني، عادت وأكدت أنه “شاب مصري جدع ومحترم وهو من خارج الوسط الفني”.

واكتفت الشربيني بتلك الكلمات لدى حديثها عن حبيبها الجديد، لتحتفظ بالسرية حول باقي التفاصيل.

دينا الشربيني وأنس بوخش

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو، لـ دينا الشربيني من العرض الخاص لـ فيلمها «شقو»، ويرافقها أنس بوخش، حيث أثار الفيديو جدلًا واسعًا، بدأ الجمهور بالشكوك حول إرتباطهما.

آخر أعمال دينا الشربيني

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل كامل العدد 2«، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وشاركها في بطولتة الفنان شريف سلامة، وعدد آخر من نجوم الفن.

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