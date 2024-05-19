الامارات | الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرسلت دولة الإمارات، أمس، أول طائرة مساعدات إغاثية، تحمل 100 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البرازيل أخيراً.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إنه في إطار المتابعة المستمرة من دولة الإمارات للعديد من الكوارث الطبيعية، كالفيضانات وآثارها، وما ينتج عنها من أضرار جسيمة تستلزم التدخل الإنساني العاجل، فقد حرصت «المساعدات الخارجية الإماراتية» على المبادرة بتقديم الدعم الإغاثي الإنساني العاجل لمواجهة تلك الكوارث والتخفيف من تداعياتها، ومساندة شعوب تلك الدول على تخطي آثارها التدميرية، خصوصاً الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن.

وأشارت إلى أن طائرة أمس، حملت 100 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، فيما سيتم تسيير طائرتين خلال يومين تحملان 200 طن من المساعدات، ليكون إجمالي المساعدات المقدمة نحو 300 طن، استكمالاً للجهود الإغاثية الإماراتية.