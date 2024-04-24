بـ" إطلالة جريئة".. إيمان العاصي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا، صور جديدة بإطلالة جريئة وشبابية.

ونشرت "العاصي"، الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وانهالت تعليقات المتابعين على صور إيمان العاصي، والتي جاءت كالتالي: "قمرة قلبي"، "أحلى واحدة"، "جمالك مذهل"، "الأجمل في الحياة"، "الملكة.. أجمل فنانة".

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

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