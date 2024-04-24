قبل عرضه في السينما.. شريف منير يكشف عن شخصيته بفيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان شريف منير عن شخصيته التي يجسدها ضمن أحداث فيلم "السرب".

ونشر شريف منير بوستر شخصية شريف المصري عبر حسابه الرسمي موقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظروا شريف المصري بفيلم السرب يوم ١ مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو جديدا لفيلم "السرب"، والمقرر عرضه مطلع مايو المقبل، في جميع صالات العرض داخل السينمات المصرية.

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان شريف منير، الفنانة هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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