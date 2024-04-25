صبا مبارك تكشف عن شخصيتها بفيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة صبا مبارك، لفيلمها السينمائي الجديد "السرب" المقرر طرحه بالسينمات يوم 1 مايو المقبل.

ونشرت صبا، بوسترها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وكشفت من خلاله عن شخصيتها بالعمل، وعلقت: "انتظروني بشخصية خديجة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب حيث يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان شريف منير، الفنانة هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.