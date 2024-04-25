بيونسيه بإطلالة "Cowboy" وتحمل حقيبة ابنتها.. إليكم سعر إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية بيونسيه، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل حقيبة كانت قد حملتها قبلها ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في العرض الأول لـ Renaissance في لندن.



والحقيبة "Aupen Purpose" يبلغ سعرها 180 دولار، وهو سعر اعتبره البعض زهيد مقارنة بثروة بيونسيه.

وظهرت المغنية العالمية بإطلالة "Cowboy"، إذ ارتدت قميص أبيض مطرز برسوم باللون الأسود، مع شورت باللون الأسود "Fleur Du Mal Vegan Leather " سعره 225 دولار، وربطة عنق "Prada Bolo Tie" يبلغ سعرها 550 دولار، وانتعلت حذاء من "Saint Laurent"، وقبعة من "Stetson".

أما ابنة بيونسيه "Blue Ivy" فكانت قد نسقت الحقيبة مع فستان من "Versace" من الحرير.

