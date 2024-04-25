حفيد فريد شوقي يعلن عن خبر حزين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن انفصاله عن زوجته سارة قمر.

وكتب أحمد جمال سعيد قائلاً: “بسم الله الرحمٰن الرحيم (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين سارة قمر، واليوم تم الطلاق رسمياً، أتمنى لها كل التوفيق في حياتها القادمة”.

وكان آخر ظهور لأحمد جمال سعيد خلال استضافة برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة “dmc”، أبطال ونجوم مسلسل “كامل العدد” وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر أحمد جمال، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، قائلا: “من أجمل الأشياء التي حدثت لي في حياتي”، مضيفاً: “فريق عمل المسلسل عبارة عن أسرة واحدة، وأشعر معهم أنني ذاهب إلى بيتي وليس التصوير”.

مسلسل “كامل العدد+ 1” شارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.