تامر حبيب ينعى تامر عبدالحميد: "استنيت تكذيب الخبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعى الكاتب تامر حبيب، السيناريست تامر عبدالحميد، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر حبيب، صورة للراحل على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وعلق: "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر، تامر عبد الحميد سيناريست وإنسان من أجمل ما يمكن".

وتابع: "قعدت شوية مش قادر أكتب نعي له لأني ماكنتش مصدق واستنيت على صفحته إنه يكتب تكذيب، تامر مايغلاش على اللى خلقه لكن الراجل ده قعد سنين بيحارب السرطان بالضحكة و بروح قتالية عالية وأمل في ربنا كبير لدرجة إني كنت ممكن أصدق وفاته بأي حاجة غير المرض ده اللي اعتقدت انه ضعف وانهزم قدام ضحكته وروحه الحلوة".

وأضاف: "كنت بستنى اقرأ يومياته في معهد ناصر وحواديته مع المرض والعلاج اللى كان بيحكيها كعادته بشكل كوميدي وساخر يعطي الأمل لكل مريض، وأكتر فرحة فرحتها يوم ما جالى مخصوص المسرح يحضر عرض مسرحية طيب وأمير ورايح تاني يوم ياخد جرعة كيماوي، قد إيه كنت بطل، مع السلامة يا صاحبي ، ربنا أراد إنك تروح تبسط اللي هناك بدمك الخفيف وروحك الحلوة زي ما بسطتنا في الحياة الدنيا، إلى اللقاء".

يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، الذي قام ببطولته النجم بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، و " مسلسل "القبطان عزوز"، بطولة النجم سامح حسين.

وشارك الراحل في كتابة مسلسلات عديدة، منها: ظل الرئيس، شهادة ميلاد، سيت كوم تامر وشوقية، جوز ماما، والباب في الباب، عالم سمسم، وبكار.

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