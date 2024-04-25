نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني فيديو، يُظهر سعد، ابنها، بمشاعر غيرة عندما شاهد رجلاً يلتقط صورة سيلفي مع والدته.

ويتضح من المقطع أن سعد يُظهر انزعاجًا وغضبًا بسبب غيرته على والدته من رجل غريب. وفي الفيديو أيضًا، يُطلب من سارة عدم التقاط صور مع رجال مرة أخرى وأن تتصور مع الفتيات فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سارة الودعاني توثق غيرة ابنها عليها بعدما رأى رجل يلتقط سيلفي معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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