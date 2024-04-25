"شقو" يتخطي 53 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فيلم “شقو” عودة قوية للنجم عمرو يوسف بعد فترة غياب حوالى 4 سنوات، منذ تقديمه آخر أفلامه أولاد رزق الجزء الثانى.

وتخطي إجمالي إيرادات فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، 53 مليون جنيه حيث حقق إجالي إيرادات 53 مليونًا و210 ألف جنيه خلال 15 يوم عرض بالسينمات، ليتربع على قمة إيرادات افلام عيد الفطر المبارك.

كما اكتسح الفيلم إيرادات شباك التذاكر محتلًا المركز الأول في إيرادات الأفلام المعروضة، حيث حقق حتى أمس إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق 9 ملايين و820 ألف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقًا للإيرادات اليومية.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



يشار الى أن الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.\

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

من ناحية أخري، ينتظر الفنان عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد ولاد رزق الجزء الثالث فى السينمات الذي يشاركه البطولة أحمد عز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

قصة أولاد رزق الجزء الثالث

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، حول بعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال أولاد رزق الجزء الثالث

يشار إلى أن فيلم ولاد رزق بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.