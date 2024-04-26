كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل الموسم الثاني من "البيت بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إنه وفريق مسلسل "البيت بيتي" قرروا الحصول على قسط من الراحة، عقب انتهاء الموسم الأول من العمل الذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور.

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "أخذنا استراحة بعد انتهاء الموسم الأول، بحثاً عن أفكار جديدة وخشية أن نكرر أنفسنا"، وأضاف متحدثا عن المشاهد الأخيرة التي أقفل عليها الموسم الأول: "القصر تبين أنه بات ملكي، وأنني أحد أفراد هذه العائلة وتجمعني قرابة ببينو، ثم انتهت الحلقة الأخيرة بانقسام الطفلة روح إلى نصفين، ودخول كل منهما إلى إحدى غرف القصر، وسنتابع التطور الذي حصل مع كراكيري وبينو، وهل لروح علاقة بذلك أم لا".

ويعبر كريم عن سعادته بالوقوف أمام النجم الكبير أحمد بدير، قائلا "هو صاحب تاريخ طويل في الفن سواء في الكوميديا أو في التراجيديا"، شارحاً أنه يقدم شخصية أنور الكاتب الذي يحمل الكثير من أسرار الماضي.

يضيف "حين تقدم عملاً، وتجد أن الناس أحبته تكون متحمساً لتقديم جزء ثان إذا ما كانت الأحداث تسمح بذلك، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في الموسم الثاني، لأن الموسم الأول نجح في مصر وجميع أنحاء العالم العربي، لأن الجمهور أعجبه الخلط بين الرعب والكوميديا بهذه الطريقة السلسة". وأثني على التعامل مع منصة شاهد "أقوى منصة عربية".

تبدأ الأحداث بعرض لحياة بينو وكراكيري التي يخيم عليها سوء الحظ لأسباب مجهولة، تتكشف تباعاً خلال التطورات. يضم العمل إلى جانب كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر: ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبدالرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير.

كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر يحاولان اكتشاف أسرار الفندق المهجور في الموسم الثاني من "البيت بيتي 2" على "شاهد"، ويكملان مغامرتهما بين الكوميديا والرعب، التشويق والمغامرة في اكتشاف حقيقة اللعنة التي تطاردهما واللغز الذي يعكر صفو حياتهما وقلبها رأساً على عقب، وجلب النحس إلى عملهما، ضمن الموسم الثاني من مسلسل الرعب الكوميدي "البيت بيتي"، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد مرعي، وهو من أعمال شاهد الأصلية، ويُعرض على "شاهد".