خاص- فؤاد شرف الدين يدخل المستشفى مجدداً بعد نجاح عمليته الجراحية وجمانة شرف الدين تكشف ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كانت كشفت الممثلة اللبنانية جمانة شرف الدين، منذ أيام، وحصرياً لموقع "الفن"، أن والدها الممثل فؤاد شرف الدين،

سيخضع لعملية جراحية في مستشفى Bellevue في منطقة المنصورية، لإستئصال الكيس الدهني من رأسه، وقالت: "تم إكتشاف كيس دهني في رأس والدي، يضغط على دماغه، ويصيبه بنوبات لا يستطيع الإنسان تحملها، لذلك هو يتناول دواءً ليخفف عنه حدة هذه النوبات، قبل خضوعه للعملية"، تواصل موقع "الفن" اليوم مع جمانة شرف الدين، للإطمئنان على صحة والدها بعد خضوعه للعملية الجراحية، فقالت لنا: "الحمد لله نجحت العملية، وعاد والدي وأجراها في مستشفى سيدة لبنان في جونية، بعد أن إتصل بي مدير المستشفى الدكتور فادي سعد، وتكفّل بعلاج والدي، وقال لي (فؤاد شرف الدين هو علم كبير رفعناه منذ طفولتنا، ونفتخر كثيراً بأن لدينا فناناً وطنياً رفع العلم اللبناني، في وقت كان يصعب فيه رفع علم لبنان".



وأضافت: "خرج والدي من المستشفى أمس، ولكنه عاد ودخل إليه مجدداً، لأنه تبين أن نسبة الكرياتين عالية في دمه، ولديه هبوط في بلاكيت الدم، وأنا أشكر الدكتورين إيلي فهد وفيليب يونس، اللذين أجريا العملية لوالدي، وأشكر دكتور البنج فضول، ومن المتوقع أن يزور وزير الإعلام زياد المكاري اليوم والدي في المستشفى".

وختمت جمانة حديثها لموقع "الفن"، بتوجيه الشكر لكل من يتواصل معها للإطمئنان على صحة والدها، وخصوصاً موقع "الفن"، ورئيسة التحرير هلا المر، التي وصفتها جمانة بالعزيزة جداً على قلبها وقلب والدها فؤاد شرف الدين.

من موقع "الفن" نتمنى للممثل فؤاد شرف الدين الشفاء التام، وأن يعود قريباً إلى عائلته ومحبيه، فهو الممثل القدير والكاتب والمخرج، الذي لطالما تابعنا أعماله التمثيلية، وحقق نجاحاً كبيراً في السينما، فإستحق لقب "كابتن السينما اللبنانية"، ونذكر من أفلامه "الصرخة"، "القرار"، "المجازف"، "المتوحشون"، "إيفانوفا"، "نساء في خطر"، "حرب كرموز"، وصولاً إلى مشاركته في فيلم "الرب يراني".

كما ترك فؤاد شرف الدين بصمته المميزة في كل المسلسلات التي شارك فيها، نذكر منها "2020"، "50 ألف"، "فخامة الشك"، "الغالبون"، "الدالي"، "يسعد مساكم" و"ديالا".