حكيم يكشف عن كواليس وتحضيرات كليب "أونانانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف النجم حكيم عن كواليس تصوير أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "أونانانا" التي طرحها منذ ساعات على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "حكيم" صور من كواليس التصوير والتحضيرات للأغنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وذلك في دولة أوغندا وظهوره مع عدد من أطفال فرقة "ماساكا" الأوغندية، إلى جانب حرصه على متابعة تصوير الكليب وسط أجواء احتفالية.

أغنية "أونانانا" كلمات إسلام كنكا، ألحان كريم الصباغ، توزيع فلسطيني، وتقول بعض كلمات الأغنية: "فكك من الهم عيش في السعادة.. فك يا عم ليه تعيشها سادة.. على طول مخك شغال ومركز مين باع مين خان، ليه لوحدك قاعد زعلان يا صاحبي الكنز في راحة البال".

وظهر حكيم مؤخرا في حفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد وحرصه على حضور الحفل وقدم باقة من أغانيه الشهيرة.

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