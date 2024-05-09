الجمعة.. مؤتمر دسوق لـ"الكبد والجهاز الهضمي" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدينة دسوق في كفر الشيخ، الجمعة المقبل، فعاليات مؤتمر الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في نسخته السادسة على ضفاف نهر فرع رشيد، تحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ.

قال الدكتور شومان ربيع شومان، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والحميات ومدير وحدة علاج الفيروسات الكبديه بدسوق، إن المؤتمر تجرى فعالياته بشكل سنوي بمدينة دسوق حول تخصص الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، ‏بالاشتراك مع قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بطب طنطا.

وأضاف أن المؤتمر في نسخته السادسة سوف يكون بعنوان "الكبد وأمراض أجهزة الجسم الأخرى"، ويناقش ‏علاقة أمراض الكبد بأمراض أجهزة الجسم الأخرى المختلفة، ويحاضر فيه أساتذة من جميع كليات الطب بجمهورية مصر العربية وعلى رأسهم الدكتور محمد شرف الدين، الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا والرئيس الشرفي للمؤتمر.

وأوضح أن الجلسة الأولى للمؤتمر سوف تناقش علاقة أمراض الكبد بأمراض الكلى وأمراض القلب، ومحاضرة عن علاقة الانسداد المعوي في مريض الكبد، وتختتم محاضرات الجلسة الأولى بمحاضرة عن تحديثات علاج الميكروب الحلزوني، والبروتوكولات العلاجية الحديثة.

وفي جلسته الثانية سوف تجرى مناقشة الأمراض المعدية والتهاب المخ السحائي، ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية في مجال الجهاز الهضمي والكبد، والمحاضرة الأخيرة في نفس الجلسة تناقش تأثير الحمل على مريض الكبد.

وأضاف "شومان" أن ‏محاضرات الجلسة الثالثة سوف تبدأ بمحاضرة عن علاج السكر في مرضي التليف الكبدي، وكيفية اختيار وتنظيم الأدوية لمرضي التليف الكبدي ‏المصابين بمرض السكري، ومحاضرة أخرى ‏عن الجديد في مناظير الجهاز الهضمي، وارتجاع المرئ، وطرق العلاج.

وتابع أن جلسة الرابعة سوف تكون مخصصة لمناقشة حالات إكلينيكية من واقع الممارسة العملية، ويشترك فيها أساتذة من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وكلية الطب بجامعة طنطا، ويجرى في تلك الجلسة مناقشة حالات واقعية لتبادل الخبرات بين أساتذة الجامعة، وأطباء وزارة الصحة، ما يؤدي بدوره لرفع مستوى الآداء لجموع الأطباء ويعود بالتاكيد على المرضى.