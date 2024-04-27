حكومة رواندا: نستقبل عددا من المهاجرين القادمين من بريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حكومة الرئيس الرواندي بول كاجامي، إنها ستستقبل عددا من المهاجرين بقدر ما ترسله بريطانيا وحثت منتقدي خطة الترحيل، على السماح للبلدين بالمضي قدما الآن.

خطة الهجرة في المملكة المتحدة

ويتوقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن تغادر أولى الرحلات الجوية في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعد أن

أقرأ البرلمان تشريعًا، هذا الأسبوع لتجنب الاعتراضات القانونية على إمكانية إعادة المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها سوء المعاملة.

"بغض النظر عن العدد الذي سيتم الإعلان عنه للوصول إلى هنا غدا أو بعد الغد ... نحن قادرون على استقبالهم" ، مضيفا أن رواندا لا تعرف بعد التواريخ أو الأرقام.

وأضاف موكوراليندا أنه مع تاريخ طويل في استقبال اللاجئين من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا وأماكن أخرى، فإن رواندا لديها مساكن مؤقتة جاهزة للمهاجرين من بريطانيا، مع مرافق طويلة الأجل قيد الإنشاء أثناء خضوعهم لعملية اللجوء وربما الحصول على إقامة.

ونال كاغامي الاستحسان لإعادة بناء رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994 التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص، وحولتها إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا. لكن دولا غربية ونشطاء حقوقيين اتهموا حكومته بتكميم أفواه وسائل الإعلام وقمع المنتقدين ودعم الجماعات المتمردة في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة.

وتنفي رواندا تلك الادعاءات.

"لمدة عامين ، صرخ النقاد دون اقتراح حل آخر" ، قال موكوراليندا عن خطة المهاجرين في المملكة المتحدة.

"اليوم ، أود أن أقول ، الآن انتهى الصراخ ... نحن لا ندعي أن هذا الحل هو حل معجزة ولكن على الأقل دع هذين البلدين ينفذانه".

إيقاف القوارب

وتقول بريطانيا إن الخطة ستردع عمليات العبور الخطيرة للقناة الإنجليزية في قوارب صغيرة عبر مهربي البشر.

وينص تشريع هذا الأسبوع على أن بعض قوانين الحقوق الحالية في المملكة المتحدة لن تنطبق على المخطط ويجب أن يعامل القضاة البريطانيون رواندا كوجهة آمنة.

وقال سوناك أيضا إنه مستعد لتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تأمر الحكومة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وردا على سؤال حول كيفية رد رواندا إذا فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا قضائيا بشأن عمليات الترحيل لكن بريطانيا تجاهلته قال موكوراليندا إن المشاكل المتعلقة بالخطة يتعين على لندن حلها.

"ليس لدينا ما نقوله أو ننتقده على الشؤون الداخلية للحكومة البريطانية». وأضاف "إذا خسروا أمام المحاكم... رواندا ستقبل هذا القرار".

ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار) بموجب الخطة وإن إعادة توطين نحو 300 لاجئ قد تكلف أكثر من 600 مليون جنيه استرليني حسبما ذكرت هيئة مراقبة الإنفاق في البرلمان البريطاني.

وقالت بريطانيا في عام 2022 إن أول المهاجرين الذين يصلون سيتم إيواؤهم مؤقتا في نزل يضم 100 سرير في كيغالي كان في السابق موطنا للناجين من الإبادة الجماعية.